Oltre 700 persone hanno partecipato in Palazzo comunale ai corsi di rianimazione cardiopolmonare

PRATO – Sono oltre 700 le persone di ogni età che tra venerdì e sabato scorsi hanno partecipato ai due corsi di soccorso, rianimazione cardiopolmonare Blsd (Basic life support defibrillation) e manovre di disostruzione, con abilitazione all’uso del defibrillatore 118 pediatrico e adulto, organizzati dal Comune, dalla Confraternita della Misericordia e da Squicciarini rescue international training center in Palazzo comunale: tanti i ragazzi delle scuole superiori e gli adulti che venerdì 15 marzo sono stati formati teoricamente e praticamente da personale qualificato all’utilizzo del defibrillatore con conseguente rilascio della certificazione regionale Blsd; nella giornata di sabato 16 invece si è tenuto il corso di manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica con rilascio del certificato di partecipazione: “Siamo davvero molto soddisfatti dell’altissima affluenza registrata nelle varie sessioni dei corsi organizzati In Palazzo comunale – ha afferma l’assessore Benedetta Squittieri – E’ stata un’importante occasione per diffondere la cultura della prevenzione che il Comune di Prato intende attuare sia con l’installazione di defibrillatori in varie piazze e luoghi d’incontro della città, sia attraverso la formazione dei cittadini, in modo da sapere cosa fare in caso in cui sia necessario intervenire subito per salvare una vita. Grazie quindi alla Confraternita della Misericordia e al dottor Marco Squicciarini, che con grande professionalità sono riusciti ad organizzare i corsi coinvolgendo tantissimi persone. E grazie anche ai volontari dell’associazione, che hanno partecipato con grande entusiamo e che si dimostrano sempre a disposizione della comunità”.