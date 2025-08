Incontro in Comune per l’arrivo della pH srl

CALENZANO – La pH srl si trasferirà da Barberino Tavarnelle a Calenzano. Il sindaco Giuseppe Carovani e l’assessore al lavoro Marco Venturini hanno incontrato in Municipio Enrico Mercalli, Managing Director dell’azienda pH srl. L’azienda, che conta 270 dipendenti, di cui circa 190 nelle sedi di Barberino Tavarnelle, fa parte del Gruppo TÜV SÜD ed è specializzata nel settore delle analisi di laboratorio in ambito agroalimentare e ambientale. “Abbiamo avuto conferma sulla volontà della pH di procedere al trasferimento dell’attività a Calenzano – ha dichiarato il sindaco -. Nell’incontro ci sono state illustrate le linee generali del progetto di trasferimento e degli obiettivi di ulteriore sviluppo dell’attività, anche con ricadute positive in termini occupazionali. Come amministrazione comunale non possiamo che esprimere soddisfazione per la volontà, da parte di un’azienda a così elevata qualificazione e specializzazione, di investire sul nostro territorio per sviluppare la propria attività e l’occupazione. Nelle scorse settimane abbiamo avuto contatti con il sindaco Baroncelli di Barberino Tavarnelle, che si era fatto carico delle preoccupazioni del lavoratori per il trasferimento dell’azienda e si era adoperato per trovare una localizzazione sul proprio territorio”.

“Riteniamo fondamentale – prosegue il sindaco – che il confronto aperto da tempo tra azienda, Rsu, sindacati e Istituzioni possa risolversi con un’intesa che venga incontro alle esigenze di lavoratrici e lavoratori, individuando misure che possano agevolare gli spostamenti casa-lavoro, in particolare per coloro che risiedono più lontano dalla nuova sede aziendale. Per quanto ci riguarda come amministrazione sosterremo con ancora più forza la necessità di potenziamento dei trasporti pubblici rilanciando la proposta di fare di Pratignone una fermata dei treni regionali, nonché dell’istituzione di un bus navetta per collegare la stazione con il centro cittadino, il Design Campus di Unifi e le tante imprese sul territorio”.