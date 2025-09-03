A Calenzano l’operazione di brillamento dell’ordigno bellico ritrovato a Empoli

CALENZANO – Per domenica 7 settembre è stata programmata la rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del teatro il Ferruccio in piazza Guido Guerra a Empoli. Le operazioni di disinnesco e despolettamento dell’ordigno si svolgeranno a Empoli, seguirà il trasporto a Calenzano e il brillamento dell’ordigno nella cava Cassiana Nord.
A Calenzano, l’operazione di brillamento dell’ordigno si svolgerà in una fascia oraria che va dalle ore 11 alle ore 19 di domenica 7 settembre, con totale interdizione all’accesso per tutti, in un raggio di 100 metri dal punto dell’esplosione all’interno della Cava Cassiana Nord. Inoltre, potrebbero esserci delle limitazioni alla circolazione veicolare sulla viabilità limitrofa, nell’arco temporale strettamente necessario al brillamento dell’ordigno.