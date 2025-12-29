A gennaio al via le domande per il Centro laboratorio dello Stregatto

SESTO FIORENTINO – Al via dall’inizio di gennaio prossimo le domande per il Centro laboratoriale “Lo Stregatto”. Il Centro è aperto ai bambini nati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 che frequentno e non gli asili nodi comunali o privati de territorio. L’iscrizione che si apre alle ore 9 del 7 gennaio 2026 potrà essere effettutata solo online usando il portale dedicato Piattaforma SI MEAL con identità digitale (Spid, Cie, Cns). Una volta effettuato l’accesso occorre compilare la sezione “i miei dati “e successivamente “Nuova domanda per servizi educativi/scolastici”, selezionando la voce “Lo Stregatto”. Il servizio partirà con un numero minimo di 6 bambini ed un massimo di 10. Il Comune fa sapere che hanno priorità assoluta nell’ammissione al servizio i bambini segnalati dai servizi sociali e quelli con disabilità adeguatamente certificata. Nel caso in cui il Comune si trovasse con più domande rispetto ai posti disponibili, formulerà una graduatoria secondo i seguenti criteri e darà priorità ai bambini residenti che non frequentano alcun servizio educativo e in caso di ulteriore parità al bambino maggiore di età e poi priorità ai bambini residenti che frequentano un servizio educativo e in caso di ulteriore parità al bambino maggiore di età; ed infine darà priorità ai bambini non residenti e in caso di ulteriore parità al bambino maggiore di età.