A Scandicci la prima “Zona 30” a le Bagnese

SCANDICCI – Arriva la prima “Zona 30”. L’area a velocità moderata sarà realizzata nel quartiere delle Bagnese, nel perimetro compreso tra largo Macchiaioli, via delle Bagnese e via Libero Andreotti. Il via libera all’istituzione è arrivato con una delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Claudia Sereni. La creazione di zone con velocità massima a 30 km/h è prevista dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) messo a punto dall’amministrazione, con la duplice finalità di garantire condizioni di maggiore sicurezza e di riqualificare gli spazi stradali a vantaggio della mobilità pedonale. Tra gli obiettivi, oltre alla maggiore sicurezza per gli utenti deboli della strada, avere vie più vivibili, migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni, rinnovare e riqualificare l’ambiente cittadino. La “Zona 30” alle Bagnese sarà realizzata mediante l’installazione di apposita segnaletica verticale e orizzontale.

“Stiamo trasformando la nostra città partendo anche dalla mobilità, e da una nuova modalità con cui viviamo i nostri spazi pubblici, – afferma Yuna Kashi Zadeh, vicesindaco con delega alla mobilità – la ‘Zona 30’ è uno strumento urbanistico che mette in campo diversi interventi, un ‘contenitore’ che permette di riqualificare lo spazio pubblico, di favorirne gli usi, e non si limita alla riduzione della velocità delle auto a 30 km/h”. “Con la trasformazione messa in atto miglioriamo la convivialità sulla strada e puntiamo a ridurre il ‘transito da attraversamento’, aumentando la sicurezza; lo spazio pubblico torna a essere prevalentemente delle persone con spazi riqualificati, nuovi arredi, illuminazione e verde pubblico. Un rilancio del quartiere de Le Bagnese che punta anche a sostenere il commercio di prossimità. Un nuovo modo di approcciarci alla città, al proprio quartiere, alla sua cura e alla sua vivibilità”.