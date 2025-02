Abbandono dei rifiuti e più pattuglie sul territorio: tutti i numeri del 2024 della Polizia municipale signese

SIGNA – Aumento delle sanzioni per lo smaltimento abusivo dei rifiuti, dei posti di blocco stradali e degli accertamenti in materia edilizia. Nel 2024, la Polizia municipale di Signa, insieme agli ispettori di Alia, ha emesso 61 sanzioni per il contrasto allo smaltimento dei rifiuti (erano state 46 nel 2023), sono aumentati del 110% i […]

SIGNA – Aumento delle sanzioni per lo smaltimento abusivo dei rifiuti, dei posti di blocco stradali e degli accertamenti in materia edilizia. Nel 2024, la Polizia municipale di Signa, insieme agli ispettori di Alia, ha emesso 61 sanzioni per il contrasto allo smaltimento dei rifiuti (erano state 46 nel 2023), sono aumentati del 110% i posti di controllo stradale, passando dai 59 nel 2024 ai 28 nel 2023 con 478 veicoli controllati e sono passati dai 17 del 2023 ai 73 del 2024 gli accertamenti disposti in materia edilizia. Questi alcuni dei numeri relativi all’attività svolta nell’anno passato dalla Municipale signese. “Come ogni anno – ha spiegato il Comandante Fabio Caciolli – abbiamo realizzato il report che documenta l’attività svolta dai tutti gli agenti nell’anno passato per rendere partecipe tutta la comunità di come gli appartenenti alla Polizia municipale di Signa si siano impegnati per cercare di aumentare la sicurezza dei cittadini, con la consapevolezza che il lavoro fatto rappresenta solo una piccola parte per arrivare a uno standard di sicurezza effettivo e percepito come ottimale”.

“Nel 2024 – ha aggiunto – con il nucleo aperto all’interno del nostro Comando, abbiamo dedicato 528 ore tra controlli e sanzioni a tutela del consumatore: 27 sono stati i controlli alle attività commerciali e 10 le sanzioni emesse avendo accertato la presenza di attività svolte senza autorizzazioni o con il mancato rispetto delle prescrizioni per i pubblici servizi. Abbiamo poi individuato 4 veicoli in stato di abbandono, per 37 veicoli è stato emesso il sequestro amministrativo, 5 sono stati sottoposti a fermo amministrativo e abbiamo compiuto 1146 accertamenti di residenza”. Come riportato nel documento, sono stati rilasciati 177 contrassegni a favore della mobilità degli utenti diversamente abili e sono state emesse, in totale 7650 sanzioni per la sicurezza stradale (in calo del 24,38% rispetto al 2023).

“Il nostro principale obiettivo è stato quello di aumentare la tutela della sicurezza stradale attraverso un maggior presidio del territorio. Per questo, con i nostri agenti, abbiamo emesso 341 sanzioni per l’assenza di revisioni dei veicoli (erano state 430 nel 2023), 138 sanzioni per il mancato possesso dell’assicurazione Rca in vigore, (erano state 88 nel 2023), 37 sequestri (erano stati 34 nel 2023), 541 sanzioni per superamento dei limiti di velocità (223 nel 2023) e 803 sanzioni per passaggio col rosso e precedenza (862 nel 2023). In aumento, poi, i posti di controllo in tempo reale con contestazione immediata di copertura assicurativa e revisione dei veicoli, con sistema targa System: sono stati 81 nel 2024 +285% (erano stati 21 nel 2023)”. Per quanto riguarda i sinistri stradali, la Polizia Municipale é intervenuta su 98 incidenti (erano stati 81 nel 2023) che hanno interessato principalmente via Arte della Paglia, via dei Colli, via Roma e via Pistoiese. “Infine – ha concluso Caciolli – abbiamo dedicato 230 ore al pattugliamento preventivo per la sicurezza urbana effettuato anche in ore del tardo pomeriggio, periodo in cui sono avvenute effrazioni in abitazioni. Oltre a tutto questo gioca un ruolo importante la presenza della videosorveglianza, gestita completamente e direttamente dalla Polizia Municipale, che coadiuva tutte le forze di polizia presenti sul territorio signese”.

Nel corso del 2024 è stato portato a buon fine anche l’intervento che ha riguardato l’immobile abusivamente occupato in via Roma, dove tre persone vivevano senza luce, senza bagno e circondati dai rifiuti. La scoperta è stata fatta dagli stessi agenti della Municipale: l’alloggio, infatti, era pieno di sacchetti di spazzatura, buste contenenti abiti, scarpe sparse in ogni angolo, alimenti aperti, mozziconi di sigarette e bottiglie d’acqua vuote e buttate per terra. Riscontrata anche la presenza di muffe e umidità, forti odori e miasmi all’interno dell’edificio, la mancanza di illuminazione e la presenza di varie sostanze ritenute pericolose. Una situazione aggravata dall’utilizzo improprio delle fognature pubbliche adiacenti l’alloggio da parte degli occupanti. Dopo il sopralluogo degli agenti è stata firmata un’ordinanza contingibile e urgente richiedendo l’immediata rimozione dei rifiuti e la sanificazione dei vani, oltre alla necessità di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie per evitare pericoli per gli abitanti confinanti. “L’immobile di via Roma – ha spiegato il comandante Caciolli – era stato occupato, senza alcun titolo, da extracomunitari già conosciuti a Firenze per le attività legate allo spaccio di droga. Siamo intervenuti insieme ai Carabinieri e oggi l’ordinanza è stata finalmente eseguita, ponendo fine a una situazione di vero degrado”.

“La scoperta fatta dai nostri agenti – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Eleonora Chiavetta – è stata importante, soprattutto se si pensa che l’immobile occupato si trovava in via Roma proprio davanti alla scuola elementare. Insomma, sotto la guida del comandante Caciolli, la Polizia municipale, oltre all’impegno nelle consuete e importanti funzioni di viabilità e di vigilanza alle attività commerciali, continua a distinguersi per attività complesse e di alto valore, come nel caso di via Roma”.