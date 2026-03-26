Acceso dibattito in Consiglio sul Circolo Rinascita

SESTO FIORENTINO – Acceso dibattito questo pomeriggio in consiglio comunale sul futuro del circolo Rinascita di via Matteotti. A scatenare la discussione è stata una mozione presentata dal gruppo misto rappresentato da Daniele Brunori. “Quello del circolo Rinascita non è un tema di parte – ha affermato Brunori – ma fa parte della comunità sestese. Ogni sestese ha un nonno che è andato al Rinascita. E l’immobile non è uno qualsiasi tanto che c’è stato un dibattito che ha portato anche a proposte interessanti. Quel luogo deve essere tutelato, non deve diventare oggetto di una speculazione edilizia, ma serve una visione strategica che coinvolga tutti i contenitori culturali della città”. Brunori ha sottolineato che lo spazio dovrebbe diventare un luogo per i giovani. “Credo – ha detto – che l’idea sia trovare azioni perché quello spazio torni ad essere un punto di riferimento cittadino e potrebbe essere valutata la possibilità di acquisto da parte del Comune”. Brunori ha chiesto ai consiglieri di condividere il tema, al di là del gruppo politico, proprio per l’importanza che riveste l’immobile di via Matteotti. Non c’è stata una linea unica nel centrosinistra. Stefano Cosi, consigliere del Pd ha affermato che il partito “ha sempre difeso questo tema e non accetta che possa diventare strumentale” e ha aggiunto che “il Rinascita deve restare alla città” motivando così l’astensione alle mozione presentata da Brunori. Diverso, invece, l’intervento di Andrea Guarducci, consigliere di PerSesto che ha affermato che “parlare oggi credo sia la cosa sbagliata” poiché l’atto arriva a fine legislatura. A questo ha ribattuto il consigliere Brunori “se era così importante perché non avete fatto nulla fino ad ora?”. Nella dichiarazione di voto a favore della mozione si è espresso il consigliere di Ecolò Stefano Martella che ha sostenuto che “questo luogo deve essere salvato e non importa se siamo a fine consiliatura”. Contrario, invece, Stefano Mengato di FdI perchè, ha detto “il Rinascita non dovrebbe essere acquistato dal Comune”. Alla fine la mozione è stata respinta con 11 no, 4 sì e 4 astensioni.