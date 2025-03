Adesione del Comune al Patto per la parità di genere

CALENZANO – Il Comune ha aderito al “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, elaborato da Anci nazionale e sottoscritto già da diversi Comuni e Città metropolitane. Il documento prende le mosse dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne di Istanbul del 2011. Contiene undici punti programmatici con l’obiettivo di ideare, sostenere e condividere azioni concrete di promozione delle pari opportunità, basate sull’eguaglianza e la valorizzazione delle differenze per una società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria. Tra le azioni dichiarate c’è la progettazione di politiche pubbliche che riducano la disparità fra donne e uomini; la sensibilizzazione su questi temi rivolta ai più giovani; la creazione di una rete tra istituzioni e il sostegno alle attività promosse dalle organizzazioni della società civile che abbiano i medesimi obiettivi.

“La delibera – commenta l’assessore alle pari opportunità, Simona Pieri – è stata approvata in questi giorni, a ridosso dell’8 marzo, per sottolineare come la giornata internazionale della donna debba essere un’occasione di riflessione. La strada che porta a una cultura di reale parità è certamente difficile, ma può diventare meno impervia se lastricata di gesti, parole ed iniziative inserite naturalmente nella nostra quotidianità. Per questo sosteniamo e promuoviamo fortemente percorsi di sensibilizzazione ed azioni concrete in collaborazione con le realtà del nostro territorio. Le pari opportunità non sono un concetto astratto, ma un obiettivo condiviso che può essere raggiunto”.