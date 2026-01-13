Aeroporto. Comuni: notificati i ricorsi al Tar contro il decreto di Via

SESTO FIORENTINO – I Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, alla notifica dei ricorsi contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo aeroporto di Firenze. l ricorsi saranno depositati entro trenta giorni presso […]

SESTO FIORENTINO – I Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, alla notifica dei ricorsi contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo aeroporto di Firenze. l ricorsi saranno depositati entro trenta giorni presso il Tar come previsto dalla legge. Tra i profili di illegittimità evidenziati emergono carenze istruttorie, procedimentali e documentali che in molti casi hanno portato ad eludere le questioni ambientali e a sottostimare il fortissimo impatto che l’opera avrà sulla Piana e sulla sua vivibilità.

Secondo le amministrazioni, la fase di studio che ha preceduto la presentazione dei ricorsi sia in fase di analisi che di definizione dei fondamenti su cui poggia il nostro ricorso è emersa una sostanziale coincidenza tra i problemi di questo progetto e i problemi del vecchio che arrivano poi a tradursi nei profili di illegittimità che contestiamo di fronte al Tar. La nuova pista dell’aeroporto cancellerebbe in un colpo solo il parco agricolo della Piana, aree umide importantissime per la bio diversità, attività agricole e ricreative, oltre a mettere a rischio le attività del Polo universitario. Lo farebbe in nome di una idea di sviluppo sbagliata, incentrata solo sul turismo mordi e fuggi e sul lavoro povero, andando incontro alla città della rendita e dei privilegi di pochi a spese dell’interesse di tutti.

L’opposizione all’opera non si fermerà alla sede giudiziaria, sottolineano, ma proseguirà anche in sede politica e istituzionale. Asfaltare ettari di territorio è una scelta antistorica e pericolosa, anche alla luce delle recenti alluvioni e di tutte le fragilità che hanno fatto emergere. Tornare indietro, indirizzare le centinaia di milioni di euro pubblici stanziati per la pista verso opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, integrare Firenze con gli aeroporti di Bologna e Pisa mettendo a sistema i grandi investimenti infrastrutturali in corso sull’alta velocità e pianificandone di nuovi per collegare la Toscana interna con la costa significherebbe compiere una scelta veramente lungimirante e rivolta al futuro.