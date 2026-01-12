Aeroporto: le associazioni presentano i ricorsi

SESTO FIORENTINO – Sono 14 le associazioni ambientaliste che hanno presentato ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. L’atto è stato presentato ai Ministeri e alle Amministrazioni coinvolte nei quattro ricorsi per l’annullamento del Decreto del MASE di VIA-VAS n. 678/2025 (e di tutti gli altri atti connessi), con il quale è stata decretata […]

SESTO FIORENTINO – Sono 14 le associazioni ambientaliste che hanno presentato ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. L’atto è stato presentato ai Ministeri e alle Amministrazioni coinvolte nei quattro ricorsi per l’annullamento del Decreto del MASE di VIA-VAS n. 678/2025 (e di tutti gli altri atti connessi), con il quale è stata decretata la presunta compatibilità ambientale tra il progettato sviluppo aeroportuale e l’area del Parco Agricolo della Piana Firenze-Prato-Pistoia.

Le associazioni sono: Associazione degli Amici di Pisa APS, Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, Forum Ambientalista ODV, Associazione IL BINARIO G.I.A.N. APS, Associazione Il Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore APS, ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente, Italia Nostra Associazione Nazionale APS, Legambiente Nazionale APS, Lipu Associazione ODV, Medicina Democratica ETS, Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Prato, VAS Vita Ambiente Salute ODV WWF Italia ETS ,Una Città in Comune -Pisa.

