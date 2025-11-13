Aeroporto. Pd, Avs, Ecolò, PerSesto “scelta sbagliata”

SESTO FIORENTINO – Anche i capigruppo del Pd Ilaria Armeni, Per Sesto Andrea Guarducci, AVS Irene Falchini e Ecolò Stefano Martella ribadiscono che “la nuova pista dell’aeroporto di Peretola è un’ora sbagliata”. “La notizia della firma del decreto di Via – proseguono – era attesa, come attesa è la determinazione con cui ci opporremo in […]

SESTO FIORENTINO – Anche i capigruppo del Pd Ilaria Armeni, Per Sesto Andrea Guarducci, AVS Irene Falchini e Ecolò Stefano Martella ribadiscono che “la nuova pista dell’aeroporto di Peretola è un’ora sbagliata”. “La notizia della firma del decreto di Via – proseguono – era attesa, come attesa è la determinazione con cui ci opporremo in tutte le sedi a quest’opera, respinta dal 70% dei sestesi alle ultime elezioni. Si tratta di un punto del programma di mandato chiaro e qualificante. L’impugnazione al Tar è una sconfitta per la politica, una politica che da tempo ha scelto di ritirarsi e di non decidere più, ma è l’unica strada percorribile. Sosterremo le iniziative della Giunta comunale, del sindaco Falchi, del vicesindaco Pecchioli che la guiderà nei prossimi mesi e continueremo a dire no a ogni ipotesi di nuova pista aeroportuale, affinché il Parco della Piana torni ad essere l’elemento ordinatore dell’area”.