Aeroporto. Toccafondi (IV) “delega in bianco del consiglio sulla nuova pista di Peretola”

SESTO FIORENTINO – “Una delega in bianco del consiglio agli uffici per dire ed argomentare il “no” al progetto di pista di Peretola declinata e più corta, voluta da governatore Giani, e il Pd non trova niente di meglio che non battere ciglio e votare ciò che la sinistra indica”. Lo afferma in una nota Gabriele Toccafondi, capo gruppo di Italia Viva in occasione della discussione sull’aeroporto in consiglio comunale. “Che la sinistra di Sesto fosse contraria era fatto noto, – prosegue Toccafondi – che fosse contraria al nuovo progetto un po’ meno, visto che ai tavoli per discutere di una pista più corta e inclinata, la sinistra si è seduta. Risulta difficile comprendere il motivo di questo atto, proposto dalla giunta che chiede al consiglio di esprimersi, riguardo il ”supporto e la condivisione” verso un parere tecnico che gli uffici comunali andranno a predisporre. Un parere che sarà inevitabilmente contrario ma che ad oggi non c’è. Adesso però tutta la maggioranza ci dica che soluzioni prevede per l’aeroporto di Peretola dato che la situazione attuale non risulta più sopportabile per circa 20.000 persone che vivono nelle immediate vicinanze dell’attuale pista. Dire “no” a prescindere, anche a proposte molto meno invasive dell’attuale pista, è facile ma non risolve niente. La maggioranza ed in particolare il Pd ci dicano cosa vogliono fare”.