Al via Luglio Bambino con tante iniziative

CAMPI BISENZIO – Al via Luglio Bambino a Campi Bisenzio: in collaborazione con il Centro MeMe (eventi@centromeme.it), si terranno i seguenti laboratori: il 10 luglio Luglio Bambino Fashion Week by Centro MeMe: Disegna, Crea e Gioca. Tutti i bambini potranno rappresentare la natura, lo sport, le emozioni. Prima coi disegni poi mettendo in scena una sfilata di moda molto particolare! Con i vestiti cuciti dalle nonne Bucacenci, martedì 11 Cittadini Digitali e Intelligenza Artificiale: Esploriamo il Futuro Giocando, per scoprire insieme le regole degli ambienti digitali, compresa l’intelligenza artificiale. Mercoledì 12 Luglio Acchiappasogni, laboratorio di arteterapia. Il 13, 14 e 15 Luglio Caccia alla frutta e verdura… e alle emozioni, Ogni frutto un colore. Ogni verdura un’emozione. Un viaggio tra alimentazione ed emozioni. Sabato 15 Yoghiamo, un’esperienza di yoga all’aria aperta: le posizioni degli animali, l’equilibrio, la respirazione consapevole. Venerdì 14 Luglio in collaborazione con The Family Accademi, presenta Storytelling. Diventerete protagonisti di un grande classico, il più classico che c’è (I tre porcellini): si tratta di Storytelling interattivo in inglese, adatto anche a chi non sa l’inglese.