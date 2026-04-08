Alessandro Martini candidato per Sesto Riformista

SESTO FIORENTINO – È Alessandro Martini il candidato di Sesto Riformista, la lista che nasce dall’unione di un’ampia area riformista e moderata ed è sostenuta da Casa Riformista, Azione, Avanti PSI, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, +Europa, PRI e PLI. Alessandro Martini, 67 anni a ottobre, è conosciuto in città anche per la sua attività […]

SESTO FIORENTINO – È Alessandro Martini il candidato di Sesto Riformista, la lista che nasce dall’unione di un’ampia area riformista e moderata ed è sostenuta da Casa Riformista, Azione, Avanti PSI, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, +Europa, PRI e PLI.

Alessandro Martini, 67 anni a ottobre, è conosciuto in città anche per la sua attività politica amministrativa: è stato vicesindaco di Sesto negli anni 1999-2004 con l’allora sindaco Barducci e poi assessore in Provincia, Direttore della Caritas Diocesana e più recentemente assessore al Comune di Firenze. Insegnante in pensione, della sua candidatura si parlava già da tempo.

“Con un po’ di emozione torno, dopo tanti anni, a rimettermi in gioco per Sesto Fiorentino. Lo faccio con un forte senso di responsabilità e gratitudine verso la mia città, con la volontà di mettere a disposizione della comunità le esperienze e le competenze maturate nel mio percorso professionale e politico” dice Alessandro Martini e aggiunge “sono felice di poter contare su un gruppo coeso di forze riformiste che condividono una visione comune: una Sesto inclusiva, attenta all’ambiente ma non contraria a priori allo sviluppo e alle opportunità di crescita”.

Martini lancia una frecciata al centrosinistra che ha chiuso la porta a Casa Riformista. “Il nostro obiettivo – dice – era quello di lavorare uniti. Ci aspettiamo voti e per prendere voti bisogna scordarsi di mettere veti credo che qualcuno non ci abbia creduto perchè forse pensa di prendere lo stesso i voti. Da soli si può arrivare primi ma non si arriva lontano”.

Tra i temi: Università e Polo Scientifico, sicurezza, welfare e politiche per la famiglia, gestione dei rifiuti, aeroporto, tramvia, sviluppo economico e infrastrutturale, rigenerazione urbana. Mentre l’aeroporto, dice Martini “siamo per lo sviluppo della piana e sviluppo sostenibile e per l’ambiente, vogliamo coniugare sostenibilità sviluppo e salubrità del territorio”.