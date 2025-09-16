MONTEMURLO – L’Unione speleologica pratese, con il patrocinio del Comune di Montemurlo e la collaborazione del Gruppo Trekking “Storia Camminata”, organizza per giovedì 18 settembre alle 21 al teatro Sala Banti in piazza della Libertà una serata dedicata alla scoperta della Calvana. La storia di questa terra viene da molto lontano, quando in tempi geologici non sospetti era nient’altro che un fondale oceanico, dove la deposizione di scheletri marini e conchiglie, ha creato un profondo terreno sedimentato di carbonato di calcio che pazientemente si è sollevato durante l’orogenesi Appenninica. Grazie all’azione chimica con le acque meteoriche e l’anidride carbonica questa roccia ha subito una vera e propria profonda trasformazione: il carsismo qui ha sprigionato la sua forza, donando alla Calvana il suo aspro e seducente carattere.