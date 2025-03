Allagamenti Calenzano: condizione delle strade

CALENZANO – Interventi durante la notte e ancora in corso a Calenzano per l’ondata di maltempo. Restano criticità sulla viabilità secondaria, con interruzioni e lavori in corso in via di Baroncoli, via Arrighetto da Settimello, via di Salenzano, via di Leccio e via di Davanzello. Critica in particolare la situazione in località Signorina dove sono in […]

CALENZANO – Interventi durante la notte e ancora in corso a Calenzano per l’ondata di maltempo. Restano criticità sulla viabilità secondaria, con interruzioni e lavori in corso in via di Baroncoli, via Arrighetto da Settimello, via di Salenzano, via di Leccio e via di Davanzello. Critica in particolare la situazione in località Signorina dove sono in corso interventi urgenti per ripristinare il collegamento a un gruppo di abitazioni. Chiuso al momento il sottopasso di via Vladimiro. Ieri sono stati colpiti da allagamenti la biblioteca CivicCa, la palestra della scuola di Settimello e la palestra del polo scolastico Mascagni: sono in corso le operazioni di pulizia. Lunedì le scuole saranno regolarmente aperte. Risultano allagati cantine, garage e seminterrati nel centro cittadino. Sono stati richiesti interventi per alcuni casi di interruzione di energia elettrica in abitazioni e servizi straordinari di pulizia di caditoie e tombini.

Il Coc comunale è attivo da ieri mattina e tutta la macchina della protezione civile, dei soccorsi e delle forze dell’ordine è al lavoro. Le segnalazioni delle emergenze, oltre al numero unico 112, si possono fare al centralino della Polizia municipale 0558833420. Oggi è stato attivato anche il numero 0558833400 per chiedere il supporto dei volontari; allo stesso numero ci si può rivolgere per offrire la propria disponibilità ad aiutare. Questa mattina già alcuni gruppi di cittadini si sono resi disponibili e sono di supporto in varie situazioni, anche alla biblioteca CiviCa.