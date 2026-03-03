“Allenare il controllo emotivo”: concluso il percorso dei giovanissimi atleti

SESTO FIORENTINO – Concluso il progetto “Allenare il controllo emotivo: la crescita psico-emotiva nei campi sportivi”, un percorso di sostegno psicologico ed emotivo rivolto agli atleti dagli 11 ai 16 anni, alle loro famiglie, agli allenatori e ai dirigenti delle società sportive sestesi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione “Roberto Frezza Never Back Down odv”, costituita in memoria di Roberto Frezza, giovane calciatore tragicamente scomparso alcuni anni fa. Il progetto “Allenare il controllo emotivo” mira a favorire l’apprendimento attivo, sviluppare l’autoconsapevolezza emotiva, condividere esperienze e vissuti all’interno del gruppo con il coinvolgimento di famiglie, allenatori e dirigenti sportivi. Fra i suoi obiettivi c’è anche lo sviluppo dell’autoconsapevolezza e l’espressione del proprio stato emotivo, il controllo e la gestione delle proprie emozioni, il riconoscimento delle emozioni degli altri, la relazione mente-corpo.

Il percorso, iniziato in febbraio, ha visto una serie di laboratori didattici e di incontri frontali condotti da una psicoterapeuta, oltre a giornate di formazione, colloqui individuali e attività in gruppo per i genitori, i dirigenti sportivi e gli allenatori. “In questi mesi mi è capitato di ascoltare dalla viva voce di dirigenti e ragazzi il racconto di questo percorso che per tutti è stato un’occasione di arricchimento e crescita – afferma l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Ho potuto condividere alcuni momenti con loro e sono stato davvero colpito dall’interesse e dall’entusiasmo con cui hanno preso parte a questo progetto. Tutti i partecipanti si sono messi in gioco, hanno ascoltato e si sono ascoltati, hanno condiviso emozioni e sensazioni crescendo come sportivi, ma soprattutto come cittadini di domani. È stato bello poter offrire questa occasione nel nome e nel ricordo di Roberto Frezza e di questo non possiamo che essere grati alla sua famiglia e ai suoi amici che attraverso l’associazione a lui intitolata portano avanti valori e azioni tanto importanti”.