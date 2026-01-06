Allerta neve: nella notte la Protezione civile ha distribuito il sale sulle zone collinari

SESTO FIORENTINO – Come previsto dal meteo la giornata di oggi è interessata da maltempo dopo la spruzzata di neve sulla vetta di Monte Morello. La Protezione civile di Sesto Fiorentino ha diramato l’allerta per neve e ieri è iniziato lo spargimento di sale nelle zone collinari. Intervento che ha visto all’opera per tutta la […]

SESTO FIORENTINO – Come previsto dal meteo la giornata di oggi è interessata da maltempo dopo la spruzzata di neve sulla vetta di Monte Morello. La Protezione civile di Sesto Fiorentino ha diramato l’allerta per neve e ieri è iniziato lo spargimento di sale nelle zone collinari. Intervento che ha visto all’opera per tutta la notte con spargimento del sale soprattutto nella zona di Cercina. Per adesso la neve non è arrivata a terra. Sta, invece, nevicando sulla strada per Barberino, sulla Faentina e Fiesole. Il problema, spiegano alla Protezione civile, sarà quello nei prossimi giorni del ghiaccio sulle strade.