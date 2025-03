Alluvione Calenzano: il Comune apre un conto corrente

CALENZANO – L’alluvione del 14 marzo è stata al centro del consiglio comunale di mercoledì con la presentazione di un ordine del giorno a cura di Pd-Centrosinistra e di alcune interpellanze. Il consigliere Pd Alberto Giusti, presentando l’ordine del giorno ha ricordato alcune delle strade colpite dall’esondazione del Chiosina e del Marinella, allagamenti copiosi ci sono stati in via Pertini, a Baroncoli e nella zona di Legri dove sono rimaste isolate alcune famiglie. Il sindaco Giuseppe Carovani, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno aiutato durante l’alluvione, ha ricordato che è stato inserito come intervento di somma urgenza quello sulla Marinella in particolare nle tratto finale della Marinella di Legri, inoltre sarà ripristinata la viabilità di Davanzello.Con l’ordine del giorno approvato all’unanimità si chiede anche l’avvio di una raccolta fondi comuale per provvedere anche autonomamente a riparare i danni a beni pubblici e privati. Intanto il Comune ha aperto un conto corrente di solidarietà in seguito all’alluvione del 14 marzo. L’iban del conto, intestato al Comune, è IT97B0200838103000107309818, la causale è “Raccolta fondi per l’alluvione del 14 marzo”. In base alle risorse raccolte, saranno dettagliate le destinazioni delle donazioni.

Per fare un punto sui problemi causati dall’ondata di maltempo e sugli interventi in programma, l’Amministrazione organizza un incontro pubblico con la cittadinanza martedì 1 aprile alle ore 21, presso la sala convegni al 4° piano del palazzo comunale (piazza Gramsci, 11). Saranno presenti: il sindaco Giuseppe Carovani, la vicesindaca Martina Banchelli, l’assessore alla Protezione civile Marco Venturini, l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Sansone, il responsabile dell’area Ambiente e viabilità del Comune Nicola Tanini, il presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti, il direttore del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Jacopo Manetti. “L’alluvione del 14 marzo è stato un evento catastrofico per il nostro territorio – ha affermato il sindaco Giuseppe Carovani – per i danni causati ai cittadini, alle imprese, alle strutture pubbliche come la biblioteca CiviCa, oltre ai danni alle infrastrutture. L’iniziativa pubblica sarà l’occasione per illustrare le attività e gli interventi messi in campo dal Comune e dagli altri Enti”.