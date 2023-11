Alluvione Campi: la Lega di Sesto raccoglie materiale

SESTO FIORENTINO – Solidarietà e sostegno per le vittime dell’alluvione da parte della Lega di Sesto Fiorentino che sabato 11 novembre, dalle 9.30 alle 13, allestirà un gazebo in piazza Vittorio Veneto di fronte alla pensilina della fermata dell’autobus per raccogliere materiali utili per supportare coloro che hanno subito danni alle abitazioni e alle imprese. Tra […]

SESTO FIORENTINO – Solidarietà e sostegno per le vittime dell’alluvione da parte della Lega di Sesto Fiorentino che sabato 11 novembre, dalle 9.30 alle 13, allestirà un gazebo in piazza Vittorio Veneto di fronte alla pensilina della fermata dell’autobus per raccogliere materiali utili per supportare coloro che hanno subito danni alle abitazioni e alle imprese. Tra i materiali richiesti figurano prodotti per la prima infanzia e gli anziani, prodotti per l’igiene personale e prodotti per la pulizia in generale. La generosità e la solidarietà di ogni donatore contribuiranno a alleviare le difficoltà incontrate dalle famiglie colpite.

“Il gruppo della Lega di Sesto Fiorentino – si legge in una nota della Lega sestese – è grato per il supporto che la comunità ha già dimostrato e si impegna a garantire che ogni dono raggiunga coloro che ne hanno più bisogno”.