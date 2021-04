CAMPI BISENZIO – Visite psicologiche gratuite agli Ambulatori della Misericordia di Campi. Un servizio che va di pari passo con il progetto di collaborazione tra i medici di medicina generale e, appunto, lo psicologo delle cure primarie. “La ricerca scientifica condotta negli ultimi 40 anni ha rilevato che fino al 70% dei pazienti che richiedono un appuntamento dal medico di famiglia presenta componenti psicologiche primarie come ansia, depressione, disturbi del sonno e disturbi alimentari o secondarie a patologie mediche quali diabete, disturbi cardiovascolari” spiega Claudia Milletti, la psicologa che cura il servizio (riceve il lunedì dalle 15 alle 19, nella foto) insieme a Mascia Gaudiano. “L’emergenza provocata dal Covid-19 aggiunge – ha ulteriormente amplificato il disagio psicologico delle persone. E lo psicologo può supportare i medici di medicina generale nell’individuare gli aspetti emotivi e comportamentali su cui lavorare per migliorare lo stato di salute e per motivare il paziente nell’adesione alle cure prescritte”.

Lo psicologo delle cure primarie, fra l’altro, riceve i pazienti inviati dal medico di medicina generale in una stanza dedicata all’interno della stessa struttura per abbattere le resistenze che spesso si verificano nel rivolgersi a un professionista della salute mentale. Il paziente non deve individuare autonomamente il professionista a cui rivolgersi ma può affidarsi al team del suo medico di medicina generale; non lo deve chiamare personalmente e spostarsi in un ambiente che non conosce ma può restare in un setting a lui familiare e il medico stesso può fare da tramite per prendere un appuntamento. “Lo psicologo – conclude – condivide con il medico le componenti biopsicosociali identificate e insieme individuano il percorso migliore, che può prevedere l’invio a uno specialista e/o la prescrizione di esami di approfondimento, unitamente all’offerta di strumenti per migliorare la propria condizione di salute attraverso un percorso di sostegno psicologico”. La prima seduta è gratuita, poi sono previste tariffe “sociali”. Per informazioni e prenotazioni: Claudia Milletti 3476048645 – Mascia Gaudiano 3496366404.