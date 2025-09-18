News

Anna Maria Biagiotti sostituisce Alberto Giusti in Consiglio

CALENZANO – Maria Grazia Biagiotti è la nuova consigliera comunale Pd. Biagiotti ha sostituito Alberto Giusti, che ha dato le dimissioni per motivi professionali. nei banchi dell’opposizione.

