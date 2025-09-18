Anna Maria Biagiotti sostituisce Alberto Giusti in Consiglio

SESTO FIORENTINO – La sala consiliare, il palazzo comunale e l’immobile di via Fratti saranno dotati di impianto fotovoltaico. L’investimento da parte dell’amministrazione comunale è di 260mila euro in parte finanziate con risorse Pr Fesr 2021-2027 Azione 2.2.1 assegnate attraverso bandi regionali. L’impianto servirà per migliorare le prestazioni energetiche e permetteranno un risparmio all’amministrazione nel […]
SESTO FIORENTINO – “Giani l’aeroporto untullofai! Vogliamo il parco”: questo uno degli striscioni dei manifestanti per il parco della Piana contro l’aeroporto. Alla manifestazione per ribadire il “no” all’aeroporto, hanno aderito un’ottantina di persone arrivate questo pomeriggio attorno alle 19 in piazza Ginori a due passi dal Salone Rinascita dove era in programma un aperitivo […]
SESTO FIORENTINO – La farmacia dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa all’interno del centro commerciale Esselunga di via Gramsci ha raddoppiato lo spazio e le proposte. Con questo ampliamento ha raggiunto i 280 metri contro i precedenti 140 aumentando di fatto anche la parte del magazzino dove è stata introdotta una novità: le merci arriveranno direttamente […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]