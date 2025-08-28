Anteprima Firenze Comics ai Gigli

CAMPI BISENZIO – Cosplay, laboratori, truccabimbi e incontri con le mascotte: “Firenze Comics” arriva al Centro Commerciale I Gigli con un’anteprima da non perdere. L’evento, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, animerà il lungo weekend da oggi, giovedì 28, a domenica 31 agosto. Nella piazza esterna di Corte Tonda, dalle 16 alle 22, la kermesse dedicata al mondo dei fumetti offrirà appuntamenti e attività per appassionati di tutte le età. Si parte il 28 e il 29 agosto con il laboratorio di ceramica insieme a Elena Magnani, mentre sabato 30 agosto ci sarà uno spazio del truccabimbi e l’atteso incontro con le Mascotte di Firenze Comics. L’irresistibile anteprima si chiuderà domenica 31 agosto con la Parata Cosplay. Per tutta la durata dell’evento, saranno presenti food truck a tema che proporranno specialità giapponesi, portando i visitatori in un vero e proprio viaggio tra i sapori del Sol Levante. Un tocco di gusto che arricchirà l’esperienza e renderà ancora più immersiva l’atmosfera manga. La nona edizione di Firenze Comics si sposterà poi il 6 e 7 settembre al Parco di Villa Montalvo, sempre a Campi Bisenzio. I possessori di GigliPass, l’app gratuita del programma fedeltà de I Gigli, potranno avere lo sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso all’evento Firenze Comics a Villa Montalvo. La direzione del Centro Commerciale I Gigli, sottolinea lo spirito di collaborazione alla base dell’iniziativa: “Per il Centro Commerciale I Gigli è sempre un piacere collaborare e dare risalto alle iniziative ed eccellenze organizzate nel territorio e in particolare dal Comune di Campi Bisenzio. Il mese di settembre vedrà anche altri appuntamenti nei quali la sinergia e la collaborazione tra il nostro Centro, il Comune e le istituzioni in generale saranno celebrate, valorizzate e fatte conoscere a un pubblico ampio come quello de I Gigli, come accadrà anche in occasione dell’evento campigiano Campinfiera”.