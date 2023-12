Aree fitness, affidati i lavori

SESTO FIORENTINO – Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di due palestre all’aria aperta in altrettanti giardini: uno al Parco dell’Oliveta e l’altro nell’araa della Zambra, ai giardini 2 Agosto. Le due aree fitness fanno parte dei progetti di Bilanciamoci Insieme dello scorso anno e quella dei giardini della Zambra sono state sostenute da […]

SESTO FIORENTINO – Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di due palestre all’aria aperta in altrettanti giardini: uno al Parco dell’Oliveta e l’altro nell’araa della Zambra, ai giardini 2 Agosto. Le due aree fitness fanno parte dei progetti di Bilanciamoci Insieme dello scorso anno e quella dei giardini della Zambra sono state sostenute da alcune associazioni locali come CAI, la Pro Loco, l’Auser la cui sede è proprio di fronte al giardino 2 Agosto, Legambiente, e La Racchetta.

Il costo che era di 150mila euro.

Nei giardini pubblici nella zona Sud Ferrovia verrà disegnato un percorso fitness e benessere adeguato a tutte le necessità e rivolte per tutte le età. Nel Parco dell’Oliveta il percorso sarà costellato di alcuni punti sosta come un’area per il picnic, una zona destinata ai più piccoli attrezzata con alcuni giochi, sviluppandosi lungo viale Primo Maggio allestendo spazi con specifiche aree per chi vorrà camminare in sicurezza o fermarsi e sedersi lungo il percorso. L’area, riqualificata e completamente attrezzata, diventerà un armonioso e piacevole percorso per attraversare un tratto di città.