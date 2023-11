Auser Sesto Fiorentino e la solidarietà con Campi

SESTO FIORENTINO – L’Auser di Sesto Fiorentino, a chiusura delle due settimane di emergenza dovute all’alluvione che ha interessato Campi Bisenzio e altri comuni, vuole ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dare il proprio contributo.

“Quando sabato mattina il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi – racconta il presidente dell’Auser sestese Pier Luigi Pettini – ci ha chiesto la disponibilità a mettere a disposizione i nostri locali per i cuochi della Fic-Emergenze, ci siamo subito attivati non pensandoci nemmeno un minuto. Sono stati dieci giorni intensi, ricchi di emozioni, che ci hanno visto testi- moni della grande generosità dei sestesi, che in poche ore ci hanno riempito di generi alimentari di ogni tipo. Il gesto di TC Limonaia che ha organizzato un evento ad hoc per raccogliere fondi per la comunità di Campi Bisenzio, pensando poi a noi, per quanto abbiamo fatto, ci fa enormemente piacere perché testimonia l’apprezzamento per il nostro operato; ne useremo parte per alcune spese cui abbiamo dovuto far fronte ma la maggior parte andrà a favore di Campi Bisenzio, in particolare per la ricostruzione della biblioteca di Villa Montalvo. Grazie quindi al TC Limonaia e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo”.