CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento del tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.
Autostrada A1 Milano-Napoli: chiuso il tratto tra Calenzano e Sesto Fiorentino
