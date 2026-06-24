Autostrada. Lavori e chiusura stazione Calenzano

CAMPI BISENZIO – Record di caldo. Il Lamma fa sapere che siamo ancora nel pieno di una ondata di calore davvero lunga. Ciò che la rende eccezionale, spiega il Lamma. non è tanto la presenza di valori record di temperatura massima assoluta, almeno per il momento, quanto la sua persistenza. Con oggi salgono infatti a […]
LASTRA A SIGNA – Lastra a Signa si prepara ad accogliere la prima edizione di “Arno Sound Park”, il nuovo festival estivo promosso dal Comune di Lastra a Signa con il patrocinio della Regione Toscana, in programma dal 25 giugno al 5 luglio all’interno del Parco fluviale di Là d’Arno. Un progetto che nasce con […]
PRATO – Come ogni inizio del mese, torna l’appuntamento con “Estra Notizie” e con tutte le novità del gruppo sintetizzate in sessanta secondi. A giugno ecco quindi la dichiarazione di sostenibilità 2025 che riguarda tutte le società del gruppo, il progetto educativo “Missione Eco-Green” che ha coinvolto studenti in tutta Italia e i risultati del […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]