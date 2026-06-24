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Autostrada. Lavori e chiusura stazione Calenzano

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori dell’elettrodotto “Coluga”, nelle due notti di sabato 27 e domenica 28 giugno, con orario 22-5, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze e in uscita per […]

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione nuovi conduttori dell’elettrodotto “Coluga”, nelle due notti di sabato 27 e domenica 28 giugno, con orario 22-5, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Firenze nord; in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello.

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Autore Redazione Redazione