Autostrada. Lavori e chiusure per la manutenzione

CALENZANO – Autostrade per l’italia informa che, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie, sono previste chiusure nel tratto autostradale Calenzano – Barberino di Mugello, in entrambi i sensi di marcia. In particolare si prevedono le seguenti chiusure: dalle 22 del 19 settembre alle 6 del 20 settembre e dalle 22 del 14 ottobre alle 6 del 15 ottobre del tratto Barberino di Mugello – Calenzano in direzione Firenze. Il traffico diretto verso Sud sarà dirottato sulla Sp 8 con uscita obbligatoria a Barberino di Mugello e rientro in autostrada a Calenzano; dalle 22 alle 6 nei giorni 22-23 e 29-30 settembre e dalle 22 del 6 ottobre alle 6 del 7 ottobre del tratto Calenzano – Barberino di Mugello in direzione Nord. Il traffico diretto verso Nord sarà dirottato sulla Sp 8 con uscita obbligatoria a Calenzano e rientro in autostrada a Barberino. Inoltre, per consentire i lavori di demolizione del Viadotto Fosso Torraccia situtato al Km 271+681, è prevista la seguente chiusura: dalle 22 del 7 ottobre alle 8 dell’8 ottobre del tratto Calenzano – Barberino di Mugello in direzione Nord. Il traffico diretto verso Nord sarà dirottato sulla Sp 8 con uscita obbligatoria a Calenzano e rientro in autostrada a Barberino.