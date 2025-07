Autostrada. Lavori sulla A1 e chiusura dell’uscita di Calenzano

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori agli impianti dell’alta tensione da parte della Società Terna, nelle tre notti di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata e in uscita. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita e […]

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori agli impianti dell’alta tensione da parte della Società Terna, nelle tre notti di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata e in uscita. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna: Barberino di Mugello, sulla stessa A1; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma: Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.