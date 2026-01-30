CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di domenica 1 alle 5 di lunedì 2 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.
Autostrada: sulla A1 chiusura notturna del tratto Calenzano-Sesto Fiorentino
