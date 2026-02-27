CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata verso Firenze. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.
Autostrade. Lavori e chiusura notturna della stazione di Calenzano
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata verso Firenze. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.