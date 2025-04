Azienda Farmacie e Servizi spa chiude con un utile di oltre 560mila euro

SESTO FIORENTINO – Si chiude in attivo il bilancio di Azienda Farmacie e Servizi Spa, l’azienda di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino che gestisce le farmacie comunali e i servizi bibliotecari. L’utile è di 564mila euro, mentre i ricavi che crescono del 2%. Gli utili saranno trasferiti all’Amministrazione comunale che potrà disporne come di consueto per attività sociali, culturali e per il potenziamento dei servizi ai cittadini. Il bilancio è stato approvato dall’assemblea dei soci che si è tenuta mercoledì 23 aprile; nella stessa occasione l’amministratrice unica, Elena Campostrini, è stata confermata per un altro mandato. Nel corso del 2024 i ricavi si sono attestati intorno ai 12,3 milioni di euro, con un incremento del 2% nonostante la chiusura della Farmacia n. 6 in seguito all’incendio del Centro commerciale Esselunga, al cui interno è collocata. La lunga sospensione delle attività, protrattasi per quasi dieci mesi, ha comportato nel solo 2024 una perdita di incassi stimata intorno al milione di euro, oltre alla necessità di procedere alla distruzione delle merci e dei farmaci esposti e in magazzino poiché non più idonei per la vendita.

In tutte le altre farmacie il fatturato è cresciuto, con una punta del +18,5% fatta registrare dalla Farmacia n. 8. Per il terzo anno aumenta il fatturato connesso al Servizio Sanitario Nazionale, con un incremento dell’1%. Nei prossimi mesi l’impegno della società sarà volto al completamento dei lavori in corso nella Farmacia n. 6, per la quale è previsto il quasi raddoppio della superficie di vendita, e all’apertura di una nuova farmacia nella zona della stazione. “Anno dopo anno AFS Spa si conferma come una realtà solida dal punto societario e finanziario – sottolineano il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle partecipate Sara Martini – Poter contare su un’azienda completamente pubblica per gestire un servizio così delicato come quello delle farmacie rappresenta un elemento qualificante per il tipo di servizio e di presidio offerto alla cittadinanza. I numeri sono importanti e in crescita, nonostante la chiusura di una delle prime farmacie per fatturato in seguito all’incendio dello scorso giugno, a riprova di un rapporto di fiducia solido”.

“Per questi risultati – proseguono – il primo ringraziamento va alle farmaciste e ai farmacisti che con la loro professionalità sono i primi artefici di queste esperienza importante e positiva che dura nel tempo. E poi un ringraziamento va al direttore Giovanni Turco e all’amministratrice Elena Campostrini, alla quale abbiamo rinnovato con convinzione la fiducia per un altro mandato durante il quale dovranno essere portati a termine i numerosi progetti avviati”.