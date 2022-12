Bando caro energia, online la graduatoria definitiva

SESTO FIORENTINO – È consultabile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/contributienergia, la graduatoria definitiva del bando per la richieste di contributi per il caro energia.Al termine delle verifiche sono state 773 le domande ammesse al contribuito che ammonterà a 507 euro per nucleo familiare richiedente (557 euro per le famiglie con almeno cinque componenti) e che […]

SESTO FIORENTINO – È consultabile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/contributienergia, la graduatoria definitiva del bando per la richieste di contributi per il caro energia.

Al termine delle verifiche sono state 773 le domande ammesse al contribuito che ammonterà a 507 euro per nucleo familiare richiedente (557 euro per le famiglie con almeno cinque componenti) e che sarà erogato entro la fine di gennaio.

“Grazie al lavoro importantissimo degli uffici siamo riusciti a eseguire i controlli e a definire la graduatoria in meno di due settimane – afferma l’assessore al bilancio Massimo Labanca – Si tratta di una misura straordinaria che richiede tempi tecnici non comprimibili per la sua erogazione a fronte di esigenze e difficoltà immediate da parte delle famiglie: per questo è stato fondamentale svolgere la fase istruttoria nel minor tempo possibile. Un ringraziamento a tutti i dipendenti degli uffici coinvolti per la professionalità e il rigore che ci permette di procedere oggi con grande tempestività”.