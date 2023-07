Bando per i contributi affitto

CALENZANO – Il bando del contributo affitti sarà aperto dal 1° al 30 settembre e potrà contare su uno stanziamento di risorse proprie del Comune di 94mila euro. Lo ha stabilito la Giunta comunale, approvando i requisiti con cui sarà stilato il bando.

I requisiti per cui si potrà fare domanda una volta aperto il bando si confermano quelli dello scorso anno: la fascia A con soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE uguale o inferiore a € 14.877,20 (due annualità di pensioni minime INPS) e un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%; la fascia B con soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE compreso tra € 14.877,21 ed € 32.048,52 e un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; un valore ISEE non superiore a € 16.500,00 per tutti. In ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200.

“Il Governo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – ha deciso di non finanziare per quest’anno il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti. La Regione Toscana stanzia risorse proprie che però non saranno in grado di compensare l’assenza di finanziamenti nazionali. A gennaio scorso in Consiglio comunale erano stati presentati due ordini del giorno chiedendo al Governo un impegno per il Fondo, ricordando che nel 2022 alla Regione Toscana erano stati assegnati dallo Stato oltre 20 milioni di euro, di cui al Comune di Calenzano 88mila euro, a cui l’Ente aveva aggiunto con risorse proprie 29mila euro. Come Giunta abbiamo confermato per quest’anno un impegno importante per il contributo affitti andando a investire risorse proprie perché sappiamo che questa è una misura attesa dai cittadini e che risponde a un’esigenza concreta: lo scorso anno sono state 107 le famiglie ammesse al contributo. Nel bando prevediamo la possibilità di erogare ai beneficiari il contributo anche in misura percentuale diversa dal 100% del massimo teorico spettante ad ognuno, consentendo un margine di flessibilità nell’erogazione delle risorse complessive, per soddisfare il più possibile le richieste, stabilendo le percentuali sulle quote teoriche spettanti dopo la definizione del fabbisogno e rimanendo, per la fascia A, sopra al 40%”.