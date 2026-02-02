CALENZANO – Un bando per la concessione per lo sfruttamento della sorgente nella zona di Pontenuovo è stato emesso dal Comune. L’area interessata è quella della sorgente Milovano a Case Corzano e la concessione avrà la durata di 25 anni. L’aggiudicazione della concessione sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il piano industriale, […]

CALENZANO – Un bando per la concessione per lo sfruttamento della sorgente nella zona di Pontenuovo è stato emesso dal Comune. L’area interessata è quella della sorgente Milovano a Case Corzano e la concessione avrà la durata di 25 anni. L’aggiudicazione della concessione sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il piano industriale, le ricadute occupazionali e la tutela della risorsa. E sarà subordinata a una Valutazione di impatto ambientale da parte del vincitore della gara e prevede un canone al Comune di Calenzano di sfruttamento del bene demaniale. Nel bando viene specificato che sarà data priorità nella valutazione alle proposte progettuali che non richiedono varianti al Piano strutturale o al Piano operativo comunale, e comunque alle proposte progettuali che non prevedano insediamenti industriali e strade e piazzali di carico in prossimità della sorgente; alle proposte che escludono o riducono l’aggravio di transito di mezzi pesanti sulla SP8, che escludono o riducono le interferenze con le reti infrastrutturali e viarie. Priorità nella valutazione a quelle proposte che dimostreranno una maggiore tutela nello sfruttamento della risorsa posta a concessione, in relazione alle altre risorse e punti di approvvigionamento e che incidano il meno possibile sulle riserve acquifere. Infine tra i requisiti premianti le proposte che dimostrino una prevalente ricaduta occupazionale sul territorio di Calenzano.