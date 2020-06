Baudo (Campi Progressista): “La chiusura dei giardini di via Petrarca sposta solo il problema”

CAMPI BISENZIO – Sui giardini di via Petrarca e sull’ordinanza dell’amministrazione comunale che ne prevede la chiusura, da mezzanotte alle 6, dopo Lorenzo Ballerini (Campi a Sinistra), è intervenuto anche Gianni Baudo (Campi Progressista): “Non posso che non condividere le affermazioni del consigliere Ballerini: chiudere uno spazio pubblico come quello dei giardini di via Petrarca, […]

CAMPI BISENZIO – Sui giardini di via Petrarca e sull’ordinanza dell’amministrazione comunale che ne prevede la chiusura, da mezzanotte alle 6, dopo Lorenzo Ballerini (Campi a Sinistra), è intervenuto anche Gianni Baudo (Campi Progressista): “Non posso che non condividere le affermazioni del consigliere Ballerini: chiudere uno spazio pubblico come quello dei giardini di via Petrarca, frequentato da molte persone nel periodo estivo, è la sconfitta per chi deve garantire la sicurezza nel nostro territorio. A mio parere questa scelta sposta solo il problema in altri luoghi che già ad oggi sono vandalizzati come si può anche vedere dai vari post fatti dai cittadini su Facebook. Sono anni che l’assessore Nucciotti ha dichiarato che sarebbe stata installata una camera di videosorveglianza su tutti i luoghi pubblici come deterrente agli atti di vandalismo, ma a oggi non è stato ancora fatto niente. È più facile decidere arbitrariamente di togliere uno spazio alla comunità che lavorare ad un progetto concreto per riportare l’aggregazione sociale nelle nostre piazze e giardini. Due esempi concreti: il parco Iqbal e piazza Aldo Moro dove ormai è alla vista di tutti cosa erano e cosa sono oggi”.