Benvenuti presenta i suo libro “Il teatro della sorpresa” alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – Un incontro per entrare nel mondo artistico di Alessandro Benvenuti. L’attore, autore e regista sarà ospite del Festival Sguardi Sensibili, domenica 19 aprile alle ore 17 al Centro Culturale La Lucciola, per presentare il suo ultimo libro “Il teatro della sorpresa” edito da Florence Art Edizioni. Il volume contiene i testi integrali […]

SESTO FIORENTINO – Un incontro per entrare nel mondo artistico di Alessandro Benvenuti. L’attore, autore e regista sarà ospite del Festival Sguardi Sensibili, domenica 19 aprile alle ore 17 al Centro Culturale La Lucciola, per presentare il suo ultimo libro “Il teatro della sorpresa” edito da Florence Art Edizioni.

Il volume contiene i testi integrali degli spettacoli “M.M. (Me Medesimo)”, “Un comico fatto di sangue”, “Chi è di scena”, “Panico ma rosa” e “Lieto fine” offrendo il ritratto di un illusionista della parola che ama stupire il pubblico e sperimentare. I suoi testi portano gli spettatori sulle montagne russe delle sue narrazioni, senza pause per far loro riprendere fiato se non con brevi risate interrotte dall’incedere continuo della recitazione.

Seguirà (ore 18.30) la proiezione del documentario “I mille cancelli di Filippo”, con Filippo Zoi, regia di Adamo Antonacci. Nella famiglia Zoi, Filippo, giovane con autismo, catalizza tutte le attenzioni e le risorse del nucleo familiare. Ma Filippo è anche una persona che ha dei talenti artistici che, sulle orme del padre, esprime attraverso un fumetto sulle streghe che sviluppa in migliaia di disegni. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.