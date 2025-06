Boicottaggio farmaci. Toccafondi (IV) “Una decisione che non condividiamo”

SESTO FIORENTINO – “La decisione di giunta di boicottare i prodotti israeliani, non è stata portata volutamente in consiglio comunale anche con una mozione della maggioranza e l’abbiamo scoperta con una ‘comunicazione’ del sindaco in apertura della seduta, privando quindi il consiglio di una discussione”. Lo afferma il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Noi […]

SESTO FIORENTINO – “La decisione di giunta di boicottare i prodotti israeliani, non è stata portata volutamente in consiglio comunale anche con una mozione della maggioranza e l’abbiamo scoperta con una ‘comunicazione’ del sindaco in apertura della seduta, privando quindi il consiglio di una discussione”. Lo afferma il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Noi quella decisione non la condividiamo affatto – prosegue Toccafondi – e mi chiedo se la condividano tutti i partiti e i consiglieri della maggioranza. Per noi il messaggio deve essere sempre “due popoli e due Stati” ed è un messaggio che va fatto alla politica, a chi governa quel paese in questo momento storico, non ai lavoratori delle aziende israeliane ma a ben vedere anche ai lavoratori italiani di aziende israeliane ma con stabilimenti in Italia. Cosa c’entra boicottare i prodotti che arrivano da un popolo, quello israeliano? Che c’entrano le imprese e i lavoratori delle aziende israeliane?

Mi sembra l’ennesima battaglia ideologica di una certa sinistra e dispiace che il Pd non abbia niente da dire e segua in silenzio tutte le decisioni prese da altri”.