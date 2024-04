Bonus acqua per i residenti di Calenzano

CALENZANO – Dal 2 maggio fino al 24 maggio è possibile chiedere l’assegnazione di un rimborso delle spese sostenute per i consumi idrici nell’abitazione di residenza, per l’anno 2023. Le risorse assegnate al Comune di Calenzano dall’Autorità idrica toscana per il bonus idrico integrativo ammontano a 31.424 euro, superiori a quelle dello scorso anno, quando […]

CALENZANO – Dal 2 maggio fino al 24 maggio è possibile chiedere l’assegnazione di un rimborso delle spese sostenute per i consumi idrici nell’abitazione di residenza, per l’anno 2023. Le risorse assegnate al Comune di Calenzano dall’Autorità idrica toscana per il bonus idrico integrativo ammontano a 31.424 euro, superiori a quelle dello scorso anno, quando sono state 29.550 euro. Il bando, con i dettagli, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it).

La Giunta comunale ha stabilito con delibera che in caso di eccedenza delle risorse rispetto alle domande, per l’incremento del contributo previsto per ciascun richiedente, oltre a considerare i limiti della somma effettivamente spesa e la fascia Isee, a garanzia di un’erogazione maggiormente proporzionale, ci saranno dei tetti massimali per le diverse fasce di reddito.

I cittadini con necessità di supporto nella compilazione della procedura telematica hanno la possibilità di usufruire del servizio di facilitazione digitale, organizzato dal Comune in collaborazione con circolo Arci Le Croci e l’associazione Sale in Zucca. Le postazioni attrezzate sono presso la sede del circolo in piazza a Le Croci, nella sede di Sale in Zucca (via Sarti, 6) a Settimello e in via di Gricciano a Legri, presso la cooperativa di comunità Allegria che collabora con Sale in Zucca per il progetto. Per prenotare il servizio contattare il numero 3316831521 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.