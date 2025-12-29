Brunori (Lega ) “Incontro in Comune a porte chiuse sul futuro del Ponte del Rimaggio”

SESTO FIORENTINO – Si terrà oggi 29 dicembre un incontro in Comune sul futuro di piazza Lavagnini-Mercato e del ponte sul Rimaggio. All’incontro parteciperanno i commercianti. “L’incontro sarà a porte chisue – dice il consigliere della Lega Daniele Brunori – Alla nostra richiesta di partecipazione, avanzata sia come rappresentanti delle opposizioni sia come semplici cittadini, […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà oggi 29 dicembre un incontro in Comune sul futuro di piazza Lavagnini-Mercato e del ponte sul Rimaggio. All’incontro parteciperanno i commercianti. “L’incontro sarà a porte chisue – dice il consigliere della Lega Daniele Brunori – Alla nostra richiesta di partecipazione, avanzata sia come rappresentanti delle opposizioni sia come semplici cittadini, è stato risposto negativamente. Evidentemente, su un tema che incide sulla vita urbana, sulla viabilità e sull’economia locale, il confronto è ritenuto utile purché circoscritto”.

“Vogliamo essere chiari: – precisa Brunori – siamo vicini ai residenti e ai commercianti della zona, ne comprendiamo le difficoltà e le preoccupazioni e condividiamo pienamente la richiesta di una soluzione concreta che riporti il ponte a una piena funzionalità carrabile. La loro istanza è anche la nostra. Piazza del Mercato e piazza Lavagnini rappresentano una zona fondamentale della città, un nodo vitale sotto il profilo commerciale, sociale e urbano. È francamente difficile accettare che queste aree continuino a essere lasciate in sofferenza e, allo stesso tempo, che del loro futuro si ritenga opportuno discutere a porte chiuse”.

Un tema “caldo” sentito da tutti che ancora non sembra essere risolto.





“Proprio perché il tema riguarda l’intera comunità, – prosegue Brunori – riteniamo sbagliato ed indicativo di un metodo poco trasparente escludere altri cittadini e le forze di opposizione dal confronto. Le istituzioni, anche quando il dibattito è complesso, dovrebbero favorire momenti di partecipazione aperti e condivisi, non selezionati. Chiediamo quindi che sul ponte e sull’area di Piazza del Mercato e Piazza Lavagnini si apra un percorso di confronto pubblico e realmente inclusivo, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati e di restituire centralità a una parte della città che merita attenzione, soluzioni e chiarezza. La città non ha bisogno di porte chiuse, ma di risposte aperte”.