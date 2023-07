Brunori (Lega) “mettiamo aria condizionata nei luoghi dei bambini come nidi e centri estivi”

SESTO FIORENTINO – In questa estate bollente, la Lega chiede che l’amministrazione comunale preveda l’installazione di sistemi di aria condizionata nei nidi comunali, nei centri estivi organizzati nelle scuole per l’infanzia, insomma nei luoghi frequentati dai bambini. La richiesta sarà presentata come mozione al prossimo consiglio comunale del 27 luglio. “Negli ultimi anni, infatti, le […]

SESTO FIORENTINO – In questa estate bollente, la Lega chiede che l’amministrazione comunale preveda l’installazione di sistemi di aria condizionata nei nidi comunali, nei centri estivi organizzati nelle scuole per l’infanzia, insomma nei luoghi frequentati dai bambini. La richiesta sarà presentata come mozione al prossimo consiglio comunale del 27 luglio. “Negli ultimi anni, infatti, le temperature sono diventate sempre più intense – spiega il capo gruppo della Lega Daniele Brunori – e le ondate di calore sono diventate una sfida costante per molti settori della società. In particolare, i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole dell’infanzia sono particolarmente vulnerabili agli effetti del caldo eccessivo. Ancora in questi giorni di caldo torrido, centinaia di bambini stanno frequentando gli asili nido comunali e altre centinaia i centri estivi organizzati presso le scuole dell’infanzia (che comunque sono state aperte fino alla fine di giugno per la normale attività curriculare)”.

“La nostra mozione – dice Brunori – mira a garantire un ambiente confortevole e sicuro per i bambini durante le calde giornate estive e non solo; ormai sappiamo che da maggio ad ottobre le temperature sono difficilmente sopportabili negli spazi al chiuso. L’aria condizionata può contribuire a mantenere una temperatura adeguata, fornendo un ambiente di apprendimento ottimale e riducendo i rischi per la salute legati al caldo eccessivo. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia sono luoghi in cui i bambini trascorrono gran parte della loro giornata, interagendo con i loro coetanei e partecipando a attività educative. È essenziale che questi ambienti siano sicuri, confortevoli e promuovano il benessere dei bambini. Le temperature elevate possono portare a disagio, fatica, disidratazione e persino colpi di calore, che possono avere effetti negativi sulle capacità cognitive e sullo sviluppo dei bambini. L’installazione di sistemi di aria condizionata nelle strutture per l’infanzia consentirebbe di mantenere una temperatura ed un grado di umidità controllate all’interno delle aule e degli spazi comuni. Ciò contribuirebbe a creare un ambiente più confortevole per i bambini e permetterebbe loro di concentrarsi meglio sulle attività educative e sociali. Inoltre, garantirebbe una maggiore sicurezza e ridurrebbe i rischi per la salute associati al caldo estremo”.

“Sappiamo bene che l’installazione di sistemi di aria condizionata comporta costi e richiede una pianificazione adeguata. – conclude Brunori – Tuttavia, gli investimenti in soluzioni di raffreddamento sono un investimento nel futuro dei nostri bambini. Il loro benessere e la loro formazione adeguata devono essere stelle polari dell’agire politico”.