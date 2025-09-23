Calcio. Nasce una nuova squadra: Lacalenzanese

CALENZANO – Hanno tra i 19 e i 22 anni, sono i ragazzi della nuova squadra di calcio Lacalenzanese nata a Calenzano. Il progetto di una nuova squadra nasce da alcuni genitori appassionati di calcio che hanno deciso di dare gambe, è il caso di dirlo, ai propri sogni e vestire la maglia del proprio […]

CALENZANO – Hanno tra i 19 e i 22 anni, sono i ragazzi della nuova squadra di calcio Lacalenzanese nata a Calenzano. Il progetto di una nuova squadra nasce da alcuni genitori appassionati di calcio che hanno deciso di dare gambe, è il caso di dirlo, ai propri sogni e vestire la maglia del proprio territorio. La squadra è formata da ragazzi nati tra il 2003 e il 2006 e in tre mesi sono riusciti a portare avanti il progetto costruendo una nuova società anche in collaborazione con alcuni imprenditori locali. All’inaugurazione della nuova squadra, avvenuta domenica sera, era presente anche l’assessore Marco Venturini, Maurizio Falco della Federazione di Prato e Vasco Brogi della Federazione di Firenze.

“Per adesso – dice il direttore sportivo Ciro Aprile – il mio lavoro è stato relativamente facile. Perché la squadra è nata davanti al tavolino di un circolo con la totale disponibiltià di tutti i giocatori che ho contattato. E sono orgoglioso di far parte di questo progetto bello e importante. Il nostro obiettivo come prima stagione è quello di giocarcela con tutti e poi a maggio tireremo le somma, ma so per certo che faremo bene”.

Presidente de Lacalenzanese è Fabio Micheloni, vicepresidente Irene Gori, presidente onorario Marcello Paoli, Tesoriere e segretario Serena Ceccatelli, direttore sportivo Ciro Aprile, medico sociale Salvatore Cardellicchio, allenatore Luigi Sansotta, vice allenatore Gabriele Bruzzese, allenatore portieri Tommaso Zambri, direigenti accompagnatori: Giampaolo Dessi, Daniele Cappellano, Carmelo Armonia, Paolo Ferri, Social Medi Manager Giulio Lai.

Portieri: Edoardo Cafissi, Gabriele Gennaro, Andrea Logli.

Difensori: F. Amatulli, Niccolò Caciagli, Dario Congiu, Lapo Ferri, Tomas Mignacca, Lorenzo Miranda, Mattia Pacini, Emiliano Paglia, Marco Pancani, Dario Saraci, Manuel Salvini, Matteo Zipoli.

Centrocampisti: Marco Aprile, Tommaso Baldi, Youness Hallabou, Imer Hoxha, Filippo Palmeri, Niccolò Pelagotti, Duccio Pini.

Attaccanti: L. Amatulli, Klejdi Bala, Francesco Cardellicchio, Tommaso Dessi, Lorenzo Landi, Marcello Marini Grassi, Niccolò Nencini, Samo Giovanni Pelagatti.