Calenzano, il 26 marzo il Consiglio comunale

CALENZANO – Mercoledì 26 marzo alle 15.15 si riunisce il consiglio comunale nella sala consiliare “Nilde Iotti” del Municipio.

Ordine del giorno:

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia in merito all’incontro sulla sicurezza e il coordinamento tra le forze di Polizia Municipale. 14) Interrogazioni. Calenzano, 20 marzo 2025

Comunicazioni e proposte.

Approvazione Verbali sedute consiliari del 28 gennaio 2025 e del 27 febbraio 2025.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ex art. 175 d. lgs. 267/2000.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città – Calenzano Democratica per un’Europa di pace che abbandoni la corsa al riarmo: No al Rearm Europe.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Ristori alla cittadinanza e interventi urgenti per i danni provocati dall’emergenza meteo del 14 marzo 2025.”

Mozione presentata dalla Commissione Consiliare Pace e Cooperazione con oggetto: “Risoluzione del protocollo d’intesa sottoscritto da Commissione Europea e Ruanda sull’approvvigionamento di materie prime critiche”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia con oggetto: “Contrasto all’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale e adozione di misure preventive”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia con oggetto: “Alluvione del 14 marzo”.

9) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Richiesta aggiornamenti sugli eventi calamitosi del 14 marzo 2025 a Calenzano”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia con oggetto: “Chiarimenti sugli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città – Calenzano Democratica sul transito dei mezzi pesanti lungo via Larga e relative problematiche.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: Dichiarazione NEGATIVA di spese elettorali rilasciata dal Sindaco Carovani Giuseppe sul sito del Comune di Calenzano nella sezione “Amministrazione Trasparente”.