Carabinieri: rissa in viale Ariosto

SESTO FIORENTINO – La scorsa notte, poco prima delle ore 5, i Carabinieri di Sesto Fiorentino sono intervenuti in merito ad una rissa avvenuta presumibilmente tra nordafricani in via Ludovico Ariosto. Al momento si registrano 5 feriti trasportati in vari ospedali di Firenze verosimilmente colpiti con cocci di vetro e bastoni; uno solo in prognosi riservata. Età compresa tra i 20 e 30 anni. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.