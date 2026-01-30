Carnevale 2026 dedicato ai 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini Collodi

SESTO FIORENTINO – Con Il Paese dei Balocchi tornano gli eventi del Carnevale di Sesto Fiorentino, in questa edizione dedicato al bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, Collodi, autore di Pinocchio. “Con Il Paese dei Balocchi – si legge in una nota della Pro Loco di Sesto – si conferma la volontà della Pro loco di riportare l’attenzione sui luoghi che hanno ispirato l’autore del celebre racconto”. Il programma del Carnevale oltre che da Pro Loco vede la collaborazione di associazioni locali e circoli sestesi. Gli appuntamenti si terranno in piazza Vittorio Veneto le domeniche 1 febbraio, l’8, il 15 (dalle 14.30 alle 19) e martedi 17 febbraio dalle 16 alle 19. Oltre agli eventi in piazza, sono previsti anche appuntamenti collaterali fra questi: domenica 8 febbraio alle 17 al Centro Creatività Spettacolo La Lucciola andrà in scena “Le meravigliose avventure di un burattino Lettura scenica da “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi con Veronica Natali, musiche originali eseguite dal vivo Alessandro Luchi Illustrazioni originali di Elena Della Santa Bruno Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; mercoledì 18 febbraio alla Libreria Rinascita alle 18 il Lions Club Sesto Fiorentino presenterà il libro “Pinocchio, un sestese doc” di Lorenzo Rossi e Marco Baldinotti, i cui proventi saranno devoluti al Banco Alimentare. Inoltre la Pro Loco promuove “Omaggio a Pinocchio” in collaborazione con le associazioni di categoria e dei commercianti, un concorso per l’allestimento delle vetrine rivolto alle attività commerciali locali.