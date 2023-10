Casa. Domande per gli alloggi Erp

SESTO FIORENTINO – Aperto fino al prossimo 15 dicembre il bando per presentare la domanda per essere ammessi nella graduatoria di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le richieste possono essere presentate esclusivamente online secondo le modalità riportate sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/Erp2023 ().

“L’Erp è un caposaldo delle politiche abitative del nostro Comune che ha sul proprio territorio 855 appartamenti, un patrimonio della collettività che vogliamo venga valorizzato al massimo – spiega l’assessore Labanca. – Oggi il 96% degli alloggi Erp è assegnato ad un nucleo familiare, un tasso di occupazione altissimo raggiunto grazie ad una pianificazione attenta della manutenzione e a costanti investimenti. Recentemente siamo intervenuti in maniera importante in viale Ariosto per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e a breve partiranno ii lavori di riqualificazione energetica anche in via Signorini”.

Con il bando 2020 erano stati 244 i richiedenti inseriti in graduatoria; di questi, ad oggi, 122 hanno avuto accesso ad un alloggio. Nel complesso, 821 degli 855 appartamenti gestiti dal Comune sono attualmente assegnati, mentre i rimanenti 34 sono in attesa di assegnazione o soggetti a lavori di manutenzione.

Intensa anche l’attività di controllo per prevenire abusi e utilizzi impropri di tali alloggi: dal 2020 ad oggi sono stati eseguiti 38 provvedimenti di decadenza.

“Se nel nostro Comune l’emergenza casa è tutto sommato contenuta lo si deve alle politiche attive che negli anni l’Amministrazione ha messo in campo – prosegue – Nell’ambito dell’emergenza abitativa si può citare inoltre il contributo affitti, per il quale abbiamo già stanziato per il 2023 importanti risorse comunali e siamo impegnati a reperirne ulteriori per sopperire almeno in parte al vergognoso azzeramento operato dal Governo Meloni, ma anche interventi come quello attuato con Sesto Smart Village, dove è nata un’esperienza sociale e di vicinato unica nel suo genere. Nell’ambizioso progetto Fesr, riguardante il centro cittadino, abbiamo previsto l’inserimento di alloggi in social housing negli immobili comunali che si libereranno in via Dante Alighieri”.