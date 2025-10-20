SESTO FIORENTINO – Sono state 357 le domande per la richiesta di contributo affitto arrivate al Comune di Sesto Fiorentino, con una flessione del 5% rispetto al 2024 e del 9% rispetto al 2023. Le domande ammesse in graduatoria sono state 262, consultabile sul sito istituzionale del Comune. Fino al prossimo 27 ottobre gli esclusi potranno presentare ricorso utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale. Dopo aver esaminato i ricorsi, la commissione stilerà la graduatoria definitiva. Il contributo sarà erogato dal Comune di Sesto Fiorentino agli aventi diritti nel mese di febbraio.
Casa: graduatoria dei contributi affitto
