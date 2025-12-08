Castro (FdI) critica la scelta del Comune della mancanza di luminarie

CALENZANO – “Calenzano non si merita un Natale senza luci”. Lo afferma la consigliera di FdI Monica Castro- “Questo è uno dei pochi Comuni d’Italia che quest’anno rimane al buio e che non regala ai propri cittadini un po’ di calore per questo Natale. – prosegue Castro – Mi chiedo davvero perchè questa amministrazione abbia fatto ad oggi una scelta così triste. Forse per una questione economica oppure politica? Capisco che è una spesa ma questa non può essere una giustificazione. Si poteva risparmiare su tante altre iniziative o contributi vari. Ritengo che sia importante prevedere qualche installazione luminosa, dal centro alla periferia e magari anche nelle frazioni visto che sono sempre state al buio, per garantire un minimo di atmosfera natalizia: lo dobbiamo ai calenzanesi tutti e ai nostri commercianti. È giusto porre attenzione al tema del risparmio energetico e lo si può fare in tanti modi. Si potrebbero ridurre il numero delle luci oppure prevedere lo spegnimento dopo le 24, rinunciare totalmente alle luminarie natalizie è una soluzione sbagliata. Chiedo al sindaco di rimediare a questa situazione non accettabile e già molto criticata dai calenzanesi. Le nostre radici cristiane e tutto ciò che le rappresenta devono essere tutelate”.