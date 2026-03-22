Castro (FdI) “La Sp8 continua ad essere una strada poco sicura”

CALENZANO – “A un mese dal tragico incidente che ha coinvolto un giovanissimo ragazzo di Calenzano, il tema della sicurezza stradale torna con forza al centro dell’attenzione pubblica”. Lo afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro. “Anche quella notte, come purtroppo accade da anni, – prosegue Castro – l’autostrada risultava chiusa per lavori e il traffico è stato deviato sulla Sp 8, una strada provinciale già nota per la sua pericolosità e del tutto inadeguata a sostenere volumi di traffico tipici di un’arteria autostradale. Si tratta di una criticità segnalata più volte nel tempo, senza che siano seguiti interventi concreti. Anche nell’ultimo Consiglio comunale ho richiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione, ricevendo risposte generiche e prive di impegni operativi”.



“Nel frattempo, – prosegue Castro – la situazione non cambia: la provinciale continua a essere utilizzata come alternativa sistematica durante le chiusure autostradali, nonostante i numerosi episodi drammatici che si sono verificati nel corso degli anni. I cittadini chiedono risposte chiare e azioni immediate. In particolare, oggi il pensiero va alla famiglia colpita da questa tragedia, che più di tutti attende giustizia e responsabilità. È necessario porre fine a questa situazione: le chiusure autostradali, così come gestite finora, non sono più sostenibili. La sicurezza deve diventare una priorità reale e non più rinviabile. La comunità ha già pagato un prezzo troppo alto”.