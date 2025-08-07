Castro (FdI) “Preoccupazione per l’atteggiamento della Maggioranza in Consiglio”

CALENZANO – Monica Castro, consigliera FdI, esprime la propria preoccupazione per “l’atteggiamento – dice – della maggioranza e per alcune situazioni che si sono verificate nelle ultime settimane”. “Viene donata una Range Rover di proprietà del Comune ad una associazione fuori regione, il tutto fa parte di una sostituzione del parco auto per un bando regionale. – precisa Castro – Le mie perplessità sono tante: perchè donare un’auto che ha ancora un importante valore commerciale? Come ha fatto questa associazione a sapere di questa probabile rottamazione? Chi l’ha informata?”. Inoltre, prosegue Castro “nell’ultimo consiglio le opposizioni hanno chiesto di rimandare l’approvazione del regolamento comunale per la concessione in uso dei beni comunali per approfondire visto che non c’era stato il tempo sufficiente”. “La maggioranza – prosegue Castro – prima accetta e poi nei giorni successivi convoca in maniera frettolosa una riunione con le associazioni in pieno agosto. Perchè tutta questa urgenza? C’è qualche situazione pericolosa che preoccupa la maggioranza? Da sottolineare le tante richieste per rimandarla a settembre da parte delle stesse associazioni. Richieste ignorate”. Altro tema che preoccupa Castro è la comunità energetica. “La maggioranza – spiega la consigliera FdI – chiede e approva di uscire da quella pubblica piu conveniente per entrare in una privata precedentemente creata dal sindaco e dal capogruppo di maggioranza. Entrambi votano il provvedimento che li riguarda. Per il segretario comunale non c’è opportunità economica ma per me ci potrebbe essere e sicuramente c’è quella politica che è anch’essa preoccupante e da denunciare”.